Автоинспекторы из Мытищ подвели итоги рейдов выходного дня

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции подвели итоги рейдов, которые прошли в городском округе Мытищи за выходные дни. Выявили троих нарушителей, они управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

За выходные дни автоинспекторы остановили троих автовладельцев, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление транспортным средством в алкогольном или наркотическом опьянении относится к категории тяжких правонарушений.

Жителей городского округа Мытищи просят сообщать о нетрезвых водителях, о других грубых нарушениях правил дорожного движения и о неправомерных действиях сотрудников полиции по «телефону доверия» Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».