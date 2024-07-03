Автоинспекторов Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником. В этом году исполняется 88 лет со дня образования ведомства. День ГАИ МВД РФ традиционно отмечается 3 июля.

Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты. В поздравлении участвовали руководитель муниципалитета Константин Михальков, председатель совета депутатов Марина Веремеенко и начальник ОМВД России по округу Алексей Хорьков.

«Каждый год интенсивность движения на дорогах только увеличивается, количество транспорта растет, а аварийность и смертность снижаются. И в этом заслуга, в первую очередь, автоинспекторов. Именно они круглосуточно патрулируют дороги, регулируют потоки машин и помогают водителям в непростых ситуациях. Желаю каждому из инспекторов крепкого здоровья и стойкости, а их семьям благополучия. С праздником!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этот день всех автоинспекторов Подмосковья поздравил и губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что в Московской области снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех сотрудников, кто честно и добросовестно выполняет свою работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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