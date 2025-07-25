Автоинспектор провела профилактические беседы с детьми в Воскресенске

Сотрудница Госавтоинспекции Управления МВД России по городскому округу Воскресенск провела для детей программу «Со светофором не спорь». В игровой форме она напомнила ребятам правила безопасного поведения на дорогах.

Инспектор рассказала детям, как правильно вести себя на проезжей части, на пешеходных переходах и в общественном транспорте. Вместе с сотрудником полиции ребята повторили правила дорожного движения, значения знаков и сигналов светофоров.

Дети также узнали о важности использования световозвращающих элементов, которые делают пешехода видимым для водителей в сумерках и в темное время суток. Инспектор показала ребятам, как они работают и где их лучше размещать.

В конце встречи каждому участнику раздали световозвращающие элементы.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».