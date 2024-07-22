Авиамоделисты из Химок заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из городского округа Химки стали призерами всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Спортсмены вернулись домой с серебряной и бронзовой медалями, а также с третьим местом в общекомандном зачете.

В классе кордовых скоростных моделей F-2D Дмитрий Алмазов завоевал серебряную медаль в юниорском зачете, а Олег Коршунов — бронзу. Они занимаются под руководством опытного тренера-преподавателя Анастасии Васильевой. Соревнования проходили в Смоленской области и собрали 50 участников из 15 регионов России и Белоруссии.

Муниципальный депутат Владимир Суслов отметил, что в Химках живут самые талантливые ребята, а местные тренеры являются настоящими профессионалами своего дела. Призовые места на соревнованиях такого уровня подтверждают это.

Напомним, что участники успешно представляли Московскую область на первенстве России по водно-моторному спорту, где также завоевали серебряные и бронзовые медали. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали более 50 участников из различных регионов России.

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