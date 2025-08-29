Августовская конференция работников образования прошла в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» состоялась традиционная августовская конференция работников образования городского округа Солнечногорск. В мероприятии приняли участие около 360 руководителей образовательных учреждений и педагогов. Здесь подвели итоги минувшего учебного года и обсудили перспективы развития системы образования.

Сначала прошло торжественное награждение. Директоров школ, воспитателей и учителей отметили почетными грамотами регионального Министерства образования, Совета депутатов и дипломами управления образования администрации округа. Их труд высоко оценили за профессионализм, вклад в воспитание подрастающего поколения, а также победы на муниципальных, региональных и федеральных этапах конкурсов. Отдельное внимание уделили начинающим специалистам.

Одной из центральных тем пленарного заседания стало применение технологий искусственного интеллекта в учебном процессе.

«Мы по праву гордимся теми итогами, с которыми мы завершили учебный год. Но впереди новые вызовы, и среди них самый основной — искусственный интеллект. Это один из инструментов, который мы будем использовать, но стоит помнить, что душа, сердце, тепло — это наши учителя и воспитатели», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В 2025 году конференцию расширили: теперь она проходит три дня вместо одного. Помимо пленарной части, программа включает региональный проект «Педагогический автобус» с мастер-классами, тренингами и обменом опытом с ведущими педагогами Подмосковья.