Аварийный зерновой склад восстановили в Шаховской

В деревне Степаньково на улице Промышленной завершили восстановление аварийного нежилого здания — бывшего зернохранилища. Об этом сообщила пресс‑служба Мособлархитектуры.

Кирпичное строение площадью около 680 квадратных метров возвели в конце 1970‑х годов. В последние годы объект пустовал, из‑за чего его конструкции постепенно разрушались. После смены собственника в конце 2025 года было принято решение провести капитальный ремонт.

Сейчас все восстановительные работы завершены. Специалисты устроили новую кровлю, укрепили и усилили основные несущие конструкции, установили оконные блоки и обустроили отмостку. Для удобства эксплуатации организовали подъездные пути для транспорта.

В обновленном здании планируют разместить склад промышленных товаров.

На территории Шаховской выявлено 68 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 52 из них снесены либо приведены в порядок.