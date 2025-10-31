Архитектурную подсветку установили на Никольском соборе в Наро-Фоминске

Никольский собор в Наро-Фоминске украсили многоуровневой художественной подсветкой. Теперь храм освещают мощные прожекторы, а современные проекторы отображают на стенах библейские сюжеты.

Всего на Никольском соборе установили 18 мощных фонарей. Они мягко подсвечивают архитектурные детали здания. А новые современные проекторы «рисуют» на стенах храма священные образы Архангелов и символическое звездное небо.

Специалисты уже провели тестовые включения архитектурной подсветки. Местные жители, которые стали свидетелями зрелища, высоко оценили красоту нового облика собора. Теперь вечерние прогулки по центру Наро-Фоминска будут сопровождаться торжественной и умиротворяющей атмосферой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2025 года в регионе обновят 10 зон отдыха.