Сегодня 17:09 Андрей Воробьев: 10 лесопарковых зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Проверка нового лесопарка «Авангард» в Электростали Губернатором Подмосковья / Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье продолжается масштабная работа по благоустройству лесопарков. До конца года в регионе обновят 10 зон отдыха, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Работы проведут по программе благоустройства «Парки в лесу». «В „Новой Трехгорке“ в Одинцове мы создаем пространства для спорта, отдыха и творчества: появятся мастер-классы, кафе, детские и спортивные площадки, зоны для пикников и выгула животных», — рассказал Андрей Воробьев. Работы будут завершены к осени.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

В Балашихе частично завершено благоустройство Вишняковского лесопарка. В следующем году там появятся фестивальная площадка и арт-объект «Башня Мейерхольда».

В Истре благоустраивают лесопарк «Соколка» с новыми дорожками, смотровыми площадками и зонами для активного отдыха. Масштабные преобразования продолжаются в парке 50-летия Октября в Коломне, «Дубраве» в Подольске, Банном лесу в Пушкинском округе, Томилинском лесопарке в Люберцах.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Обновление ожидают также Пироговский лесопарк в Мытищах и Парковский лесопарк в Орехово-Зуеве. На этих территориях обустроят пешеходные и велосипедные маршруты, зоны отдыха и парковки.

«Каждый лесопарк мы проектируем, учитывая желания жителей: работаем над тем, чтобы природа и комфорт шли рука об руку», — заключил губернатор.