Арбитражный суд защитил бюджет Красногорска от претензий управляющей компании

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «УК НТК» во взыскании с администрации Красногорска более 3,4 миллиона рублей. Управляющая компания пыталась переложить на муниципалитет расходы, которые понесла после решения суда о компенсации ущерба жильцам за залив квартир.

Затопление произошло в феврале 2024 года в многоквартирном доме в поселке дачного хозяйства Архангельское. Красногорский городской суд удовлетворил иск пострадавших жильцов и взыскал ущерб с управляющей компании. После этого компания заявила, что причиной якобы стала задержка с включением ремонта кровли в план капремонта.

Арбитраж указал, что вина управляющей компании уже установлена вступившим в силу судебным актом. Суд также напомнил позицию Московского областного суда: даже при необходимости капремонта кровли управляющая организация не освобождается от текущего содержания общего имущества.

Администрация, как установил суд, после обращения УК направила заявку в Министерство ЖКХ Подмосковья, а ремонт включили в региональную программу и провели в 2024 году.

«Именно управляющая компания, достоверно зная об аварийном состоянии кровли с 2021 года, не приняла своевременных мер по проведению текущего ремонта и устранению протечек, что и явилось непосредственной причиной причинения ущерба имуществу граждан», — сообщила пресс-служба суда.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов остается крупнейшей в стране. Только этом году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать свыше двух тысяч жилых домов.