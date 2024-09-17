Антитеррористическую защищенность торговых центров проверят в Солнечногорске

Торговые центры и магазины Солнечногорска проверяют на соблюдение требований антитеррористической защищенности. В торговом центре «Олимп», расположенном по адресу: улица Красная, дом № 2А, специалисты провели наличие паспорта антитеррористической защищенности и акта обследования, а также карты аварийных выходов.

В торговом центре «Олимп» также проверили работоспособность тревожных кнопок, систем оповещения и соблюдение других норм охраны объектов.

Комиссия осуществляет мониторинг в соответствии с установленным приоритетом. На данный момент уже осмотрели объекты первой и второй категорий, где наблюдается наибольшее скопление или перемещение людей. Теперь в фокусе внимания находятся центры третьей категории.

«В крупных торговых объектах городского округа Солнечногорск посетители должны себя чувствовать защищенными в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Именно для обеспечения безопасности пребывания людей проводится проверка», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.