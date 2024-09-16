Подмосковье предложит законопроект об ограничении работы мигрантов — Андрей Воробьев
Воробьев: Подмосковье предложит закон по ограничению работы мигрантов
Зачастую пребывание трудовых мигрантов в городах и поселках вызывает беспокойство жителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Совместно с управлением безопасности провели точный анализ всех обращений. Область внесет в Мособлдуму новый законопроект о мигрантах.
Продолжается большая работа, направленная на безопасность жителей и регулирование этой сферы, но не в ущерб экономике, сказал Андрей Воробьев.
«Заметную работу делают в нашем Подмосковье 400 тысяч только тех, кто работает по патенту. Мы видим и знаем эту работу. Вопрос лишь в том, как грамотно обеспечить регулирование», — отметил губернатор.
Около 99% мигрантов в Подмосковье трудятся в пяти отраслях. Это строительство, обрабатывающее производство, торговля, сельское хозяйство и транспортировка.
«Мы провели достаточно серьезный анализ вместе с ГУРБ. В ответ на вызовы и беспокойства наших жителей мы предложим механизм, который ограничит работу мигрантов в ряде отраслей экономики. И внесем закинициативу в Мособлдуму», — сказал губернатор.
Благодаря новой платформе oplatipatent.ru работодатель сможет легко контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа.
Если работодатель не предпримет нужные меры для соблюдения требований закона, он рискует получить штраф от 400 тысяч до миллиона рублей или приостановку деятельности сроком до 90 суток.
Подробнее о проекте
Системы «Добродел» и «Инцидент» показали, за три года выросли жалобы на взаимодействие с мигрантами в торговле. В остальных сферах идет снижение.
«Наибольшее число жалоб — в торговле, а там занята существенная доля иностранной рабочей силы. Это 10%, почти 87 тысяч человек», — рассказала зампредседателя областного правительства Наталия Масленкина.
Вся стройка, прежде всего логистических комплексов, возможна только при обязательном наличии мест проживания мигрантов.
«Пребывание трудовых мигрантов в наших городах и поселках вызывает обеспокоенность среди жителей и создает социальную напряженность. При этом нельзя забывать об их значимости для экономики, и подавляющее большинство мигрантов — граждане, работающие по патенту. Они официально заняты», — добавила Наталия Масленкина.
На федеральном уровне уже ужесточили правила в сферах торговли.
«В розничных магазинах, которые торгуют алкоголем, пивом и табаком, у нас уже существует ограничение, позволяющее иметь в штате 15% мигрантов. Но мы предлагаем присоединиться к тем 22 субъектам, которые ввели запрет для работы мигрантов по данным направлениям», — сообщила она.
Еще одно направление — уличное питание. Запрещена работа мигрантов в стационарных объектах.
«Фуд-траки также вызывают серьезный вопрос, хотя это тот же тип нестационарной торговли. На это направление тоже предлагается ввести ограничения по работе граждан на патенте», — рассказала Масленкина.
Также предлагается ограничить работу мигрантов по социальным направлениям.
Это спорт и культурный досуг, здравоохранение и социальные услуги, а также образование. Ввиду того, что здесь наиболее важным является наличие качественного знания языка.
Наталия Масленкина
Такая мера позволит минимизировать возможные конфликты. При введении такого запрета численность патентщиков, которые будут заменены, составит 5,6 тысячи человек. Запрет предлагается ввести с 1 января 2025 года.
Какой механизм введут?
«Задача — выявлять иностранных граждан, работающих по патенту, в запрещенных теперь для них отраслях. Недавно создана комиссия по противодействию нелегальной занятости. Я предлагаю сделать рабочую группу по противодействию нелегальной занятости среди именно мигрантов», — сообщил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.
В состав рабочей группы войдут сотрудники Главного управления региональной безопасности Подмосковья и других профильных служб.
«Какой механизм предлагается? Мы от наших коллег должны будем получить все организации, которые относятся к запрещенным видам деятельности. По каждой из них ГУРБ будет отрабатывать механизм контроля», — подытожил Карасев.
Также управления ГУРБ и МВД Подмосковья запустили электронный сервис для работодателей, привлекающих иностранных работников на основании патента, — oplatipatent.ru.
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