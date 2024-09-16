Подмосковье предложит законопроект об ограничении работы мигрантов — Андрей Воробьев

Зачастую пребывание трудовых мигрантов в городах и поселках вызывает беспокойство жителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Совместно с управлением безопасности провели точный анализ всех обращений. Область внесет в Мособлдуму новый законопроект о мигрантах.

Продолжается большая работа, направленная на безопасность жителей и регулирование этой сферы, но не в ущерб экономике, сказал Андрей Воробьев.

«Заметную работу делают в нашем Подмосковье 400 тысяч только тех, кто работает по патенту. Мы видим и знаем эту работу. Вопрос лишь в том, как грамотно обеспечить регулирование», — отметил губернатор.

Около 99% мигрантов в Подмосковье трудятся в пяти отраслях. Это строительство, обрабатывающее производство, торговля, сельское хозяйство и транспортировка.

«Мы провели достаточно серьезный анализ вместе с ГУРБ. В ответ на вызовы и беспокойства наших жителей мы предложим механизм, который ограничит работу мигрантов в ряде отраслей экономики. И внесем закинициативу в Мособлдуму», — сказал губернатор.

Благодаря новой платформе oplatipatent.ru работодатель сможет легко контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа.

Если работодатель не предпримет нужные меры для соблюдения требований закона, он рискует получить штраф от 400 тысяч до миллиона рублей или приостановку деятельности сроком до 90 суток.