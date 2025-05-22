Ансамбль народного танца из Воскресенска выиграл Гран-при международного конкурса

Народный коллектив «Сувенир» из Воскресенска победил на фестивале «Ярче звезды». Международное творческое состязание прошло в Москве.

На суд профессионального жюри конкурса воспитанники Дворца культуры «Химик» представили четыре танца. Это «Субботея», «Маков цвет», танец крымско-татарских чабанов и «Берд».

В итоге танцоры из Воскресенска стали обладателями наград за четыре первых места. Кроме того, они получили главный приз международного конкурса — Гран-при.

Руководителя ансамбля — заслуженного работника культуры Российской Федерации Марию Тышецкую — отметили благодарственным письмом за профессионализм и педагогический талант.

Ранее мы рассказывали о том, что отчетный концерт детской вокальной студии «Радуга» прошел в Воскресенске. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.