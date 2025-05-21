Отчетный концерт детской вокальной студии «Радуга» прошел в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» в Воскресенске состоялся отчетный концерт «Капелька счастья» Образцового коллектива «Вокальная студия „Радуга“». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители услышали знакомые композиции военных лет. Также на сцене дома культуры прозвучали и современные хиты в исполнении образцового коллектива. Некоторые юные артисты выступали впервые и очень старались. Все исполнители успешно продемонстрировали навыки, которые они получили за этот учебный год.

Руководит Образцовым коллективом «Вокальная студия „Радуга“» Светлана Можарова. Директор Муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова поздравила ребят с достойным выступлением и пожелала творческих успехов.

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