Андрей Воробьев: завод оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в Солнечногорске

Производство оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в Солнечногорске по соглашению на ПМЭФ. Его подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , Минпромторг России и компания «Гормаш Глобал».

По прошлогоднему соглашению с компанией в Солнечногорске построят два завода, которые запустят в 2027 году. По новому договору там также создадут производственно-сервисный завод, где будут выпускать и ремонтировать горно-шахтное оборудование. Там создадут две тысячи рабочих мест.

«Мы уже предоставили инвестору два участка по программе „Земля за рубль“ — 50 гектаров. А после ввода предприятия субсидируем затраты на инженерную инфраструктуру. Планируем организовать и подготовку кадров в одном из наших колледжей», — сказал Воробьев.

На новом предприятии будут выпускать самую востребованную технику, которую используют при добыче полезных ископаемых. Это подземные самосвалы, погрузчики и буровые установки. В год там будут производить более 250 машин.

«Подписанное сегодня соглашение закрепит намерения построить на территории Московской области завод, специализирующийся на производстве широкой линейки горно-шахтного оборудования. Таким образом, будет сделан важный вклад в укрепление технологического суверенитета горнодобывающей промышленности, являющейся одной из ключевых отраслей российской экономики», — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.