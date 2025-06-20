Андрей Воробьев: завод оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в Солнечногорске
Завод горно-шахтной техники запустят в Солнечногорске по договору на ПМЭФ
Производство оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в Солнечногорске по соглашению на ПМЭФ. Его подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Минпромторг России и компания «Гормаш Глобал».
По прошлогоднему соглашению с компанией в Солнечногорске построят два завода, которые запустят в 2027 году. По новому договору там также создадут производственно-сервисный завод, где будут выпускать и ремонтировать горно-шахтное оборудование. Там создадут две тысячи рабочих мест.
«Мы уже предоставили инвестору два участка по программе „Земля за рубль“ — 50 гектаров. А после ввода предприятия субсидируем затраты на инженерную инфраструктуру. Планируем организовать и подготовку кадров в одном из наших колледжей», — сказал Воробьев.
На новом предприятии будут выпускать самую востребованную технику, которую используют при добыче полезных ископаемых. Это подземные самосвалы, погрузчики и буровые установки. В год там будут производить более 250 машин.
«Подписанное сегодня соглашение закрепит намерения построить на территории Московской области завод, специализирующийся на производстве широкой линейки горно-шахтного оборудования. Таким образом, будет сделан важный вклад в укрепление технологического суверенитета горнодобывающей промышленности, являющейся одной из ключевых отраслей российской экономики», — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Сейчас группа компания «Гормаш Глобал» — один из крупнейших поставщиков импортного оборудования в своей отрасли. Новый завод позволит заместить технику, которую привозят из-за рубежа.
Учредитель Алексей Каширский рассказал о планах по развитию и принципах ведения бизнеса организации. Он отметил важность внедрения новых технологий и укрепления технологического суверенитета.