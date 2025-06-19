Компания «Гормаш Глобал» запустит новое предприятие по производству горно-шахтного оборудования в Солнечногорске. В проект инвестируют более 40 миллиардов рублей. О том, как в горнодобывающую сферу будут привлекать молодежь, и какой компания станет через 10 лет, в интервью 360.ru рассказал учредитель Алексей Каширский на полях ПМЭФ .

В чем заключаются новые соглашения, подписанные на ПМЭФ?

Мы уже давно работаем с Андреем Юрьевичем Воробьевым по производству и машиностроению. Нам правительство Московской области выделило два участка в размере 50 гектаров. Сегодня это уже полноценный рабочий процесс, мы получили разрешение на строительство. Это была очень кропотливая работа.

Московская область нас сопровождала, помогала, и сегодня уже началась стройка. Будем в ближайшее время закладывать камень, и обязательно пригласим и Андрея Юрьевича, и Антона Алиханова на закладку этого камня.

Это серьезная командная работа, которая нацелена на укрепление индустриального и технологического суверенитета нашей страны.

Министерство промышленности и торговли тоже нам очень помогает. Мы в постоянном контакте, в постоянной работе с департаментом станкостроения и тяжелого машиностроения. Антон Алиханов, как министр, тоже нас очень поддерживает. Это стратегическая задача нашей команды для того, чтобы выполнить все поставленные задачи нашего президента по укреплению суверенитета.

Что стало ключевым катализатором для реализации масштабного импортозамещающего проекта в Солнечногорске?

Наши западные коллеги нас простимулировали идти в этом направлении в более ускоренном темпе. Мы как производственная компания, которая поставляет горнодобывающее оборудование на горнометаллургические предприятия нашей страны, создавались еще в 2019 году, когда у нас основное было — прийти к тому, чтобы начать производить.

Со временем геополитическая ситуация начала диктовать свои условия, и это полезно для страны, полезно для людей — то, что сейчас происходит именно в машиностроении. И основное то, что заказчик и потребитель данного оборудования заинтересован в независимости от тех или иных зарубежных поставок, потому что это и длинная логистика, и не всегда можно поставить оборудование, потому что на многое оборудования наложены санкции со стороны западных государств.

Нам нужна производственная база, которая бы обеспечивала все наши горнодобывающие предприятия бесперебойными поставками всего необходимого оборудования. И мы сегодня над этим работаем. Уже есть хорошие результаты в этом направлении. Мы уже собрали несколько единиц бурового оборудования, поставили их заказчикам, получили обратную связь хорошую. И мы, конечно, очень признательны сегодня, что они сделали свой выбор и поддерживают нас. Это все крупнейшие предприятия нашей страны горнометаллургического сектора.

Когда запустят первую очередь производства в Солнечногорске?

Первый цех будет открыт в декабре 2025 года, но в нормальный производственный процесс оборудование будет запущено в 2026 году, июль–август.

Несмотря на то, что строительство еще идет, мы получаем заказы. И на тех мощностях, которые у нас уже есть, мы можем уже сегодня поставлять оборудование, которое будет производиться на площадке в Солнечногорске.

Сколько рабочих мест создаст новый завод?

Это очень большое количество рабочих мест. Конечно, мы будем идти к тому, что будет максимальная автоматизация для того, чтобы ускорить все производственные процессы. Сегодня время идет быстро, все развивается очень быстро, поэтому мы должны идти в ногу со временем.

Конечно же у нас идет полноценная работа с ведущими вузами. Мы, например, работаем с Московским институтом стали и сплава, с ними тоже сегодня подписывали соглашение. Это наш якорный университет. С ними мы работаем и по науке, и по инженерии. И все новаторства, которые у нас происходят, они делаются, в том числе и выпускниками Московского института стали и сплавов, Горного университета.

На площадке Московской области как раз мы объединились для того, чтобы и кадровая подготовка, и кадровый потенциал был у нас не в просадке, а на хорошем высоком уровне. Плюс мы работаем с техникумами Московской области по подготовке технических специалистов. Стараемся брать ребят на практики, отправлять их в регионы, чтобы они своими руками на земле могли расти, начиная от обычного горнопроходчика до высококвалифицированного специалиста.

Вы говорите, что с вузами и техникумами работаете, а как вам идея бронировать себе кадры еще со школьной скамьи?

Эту подготовку мы ведем, стараемся популяризировать нашу профессию. Я сам лично тоже в некоторые школы хожу, с ребятами провожу беседы, читаю им лекции. И это связано в основном, конечно, с нашей деятельностью, именно с горнодобывающим сектором. Вовлекаем их в различные мероприятия, проводим выставки по горной добыче, приглашаем их к себе в офис.

Мы видим, что у ребят глаза горят, они интересуются. Некоторые даже и не знали, что есть такое направление в машиностроении, именно горно-шахтного оборудования. И казалось бы, Москва, горы для всех — это что-то непонятное. А тут ребята могут понять, как это, что это, что из этого складывается ВВП нашего государства. Из добычи твердых полезных ископаемых, ее переработки и вовлечения в дальнейшие технологические процессы. Мы разжигаем интерес. И это нужно делать, мы стараемся.

Заказчики тоже максимально стараются вовлекать, потому что культура производства, она должна взращиваться именно со школьной скамьи. Дальше уже это будет давать серьезные плоды во всех направлениях развития и деятельности тех или иных предприятий в целом нашей с вами страны.

Как компания взаимодействует с западными партнерами, есть ли такое взаимодействие и как оно происходит?

Несмотря на все сложности, которые сегодня есть в мире, в любом случае бизнес — есть бизнес, и люди — это люди. Люди — это основной ресурс, основной потенциал и нашей страны, и всего мира. Все делают люди своей головой, своими руками.

Мы общаемся со многими людьми из разных стран, со многими предприятиями. Несмотря на то, что те или иные предприятия ушли с российского рынка, их заменили другие партнеры.

Мы также работаем за рубежом, и работаем, в том числе над выстраиванием коммуникаций человеческих, международных, потому что та ситуация, которая сегодня происходит, наверное, уже не будет как раньше, но в любом случае идет трансформация и взаимоотношений, и та однополярность, которая была, она в любом случае переходит в многополярное общение.

И я хочу сказать, нас, Россию, воспринимают на очень хорошем уровне, по-доброму общаются, общаются именно с партнерами на равных. И это будет только улучшаться. Может быть, там не в ближайший месяц, но на ближайшую перспективу. По крайней мере, мы приложим все усилия для того, чтобы взаимоотношения между нашей страной, предприятиями российскими, максимально переходили в дружеское общение, и чтобы это общение, эта работа приносила нашей родной Московской области много полезного и, в целом, нашей стране.

Каким вы видите «Гормаш Глобал» через 10 лет?

Это серьезная глобальная компания международного уровня, имеющая свои возможности по недропользованию, имеющая предприятия недропользования. Компания, которую воспринимают, с которой считаются не только в нашей стране, но и везде за рубежом.

У вас как у руководителя серьезной компании какие самые главные принципы?

Основные принципы — это порядочность, честность, прозрачность, ответственность. И, конечно, у нас все идет вокруг человечности. Мы не стараемся притягивать к себе таких людей, они сами притягиваются.

Как говорят, друг познается и в беде, и в радости. Мы друг друга также познаем, и вот с божьей помощью таких людей вокруг нас и внутри компании очень много.