Андрей Воробьев призвал активизировать сбор вторсырья в Подмосковье

Сделать акцент на сборе вторичного сырья призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Фракции, которые представляют интерес для комплексов по переработке отходов, нужно отбирать из общего объема ТКО как можно раньше — это важный шаг на пути реализации проекта экономики замкнутого цикла.

Подмосковье продолжает работать над повышением уровня чистоты городов. Для этого проводятся масштабная модернизация контейнерных площадок и другие мероприятия.

«Мы видим эффект, за что спасибо главам. Но всегда есть, к чему стремиться. Нужно акцент сделать на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания индустрии утилизации ТКО, мы изучали мировой опыт. Сортировка — важный момент. Порядка пяти фракций, которые представляют ценность, нужно как можно раньше отбирать», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья 2 декабря.

Регион активно работает в направлении сбора и переработки полезных фракций. Сырье собирают как на регулярной основе, так и во время многочисленных экологических акций, в которых жители принимают активное участие. Например, на всероссийском конкурсе «БумБатл» выиграла многодетная семья Пивульских из Подмосковья, которая сдала в переработку более 4,7 тонны всевозможных видов бумаги.

Недавно современную площадку для сбора отходов построили в Раменском. Здесь будут принимать более 25 фракций вторсырья, в том числе с выплатой вознаграждения. Сдать можно макулатуру, металл, текстиль, старую мебель и технику и многое другое.