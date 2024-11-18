Семья из Подмосковья победила на всероссийской акции по сбору макулатуры

Итоги акции по сбору макулатуры «БумБатл» подвели в России. В семейной категории победу одержали жители Подмосковья, о чем сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Многодетная семья Пивульских — мама, папа и три дочери — сдали в переработку более 4,7 тонны всевозможных видов бумаги. Это лучший результат по России, в награду за что Пивульским вручат премию «МыВместе».

Школьники, студенты, волонтеры, сотрудники государственных и частных организаций из Московской области сдали около 200 тонн вторсырья на акции «БумБатл» и заняли четвертое место по стране. Вся макулатура поступила в пункты приема «Мегабак», откуда семь региональных операторов Подмосковья отправили ценное вторсырье на переработку.

В Подмосковье работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков. Из вторичного сырья получаются контейнерные площадки, предметы быта и даже оборудование для инвалидов.