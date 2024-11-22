Площадку для сбора 25 видов отходов открыли в Раменском
Современную площадку для сбора отходов построили в Раменском. Там будут принимать более 25 фракций вторсырья, за которые можно будет получить плату.
Благодаря площадкам «Мегабак» в Подмосковье увеличился объем переработки и уменьшились захоронения мусора.
В открытии новой точки в Раменском приняли участие специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, глава округа и представители администрации.
По словам главы министерства Владислава Мурашова, в Раменском открыли площадку, которая задает новые стандарты утилизации вторсырья. Площадь пункта приема составила около 500 квадратных метров, там будут собирать более 25 фракций.
«Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату, а установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным» — сказал министр.
На площадке будут принимать макулатуру, металл, текстиль, старую мебель и технику и многое другое.