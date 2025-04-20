Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой. В этот особенный день, когда сердца наполняются верой и надеждой, он напомнил о главных христианских ценностях — любви, милосердии и умении прощать.
«Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера тепла и уюта. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного спокойствия и благополучия», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что праздник символизирует торжество жизни и добра, объединяя людей теплом и духовным светом.
Ранее президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих Пасху россиян с праздником. Он отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют большую роль в укреплении общественного согласия.
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