Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства в храме Христа Спасителя. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале .

Губернатор напомнил, что патриарх Кирилл 24 мая отметил День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, чьи имена связывают с созданием славянской азбуки и становлением культуры и письменности.

Также Воробьев обратил внимание на вклад Русской православной церкви в сохранение традиций, развитие диалога между разными вероисповеданиями и поддержку семей, которым нужна помощь.

«Это особенно важно сейчас: единство, уважение друг к другу и духовные ориентиры всегда были опорой для нашего общества. Спасибо Святейшему Патриарху за мудрость, труды и молитвы», — написал он.

Глава региона также пожелал патриарху Кириллу здоровья, сил и Божьей помощи в служении.

Ранее предстоятеля РПЦ с днем тезоименитства поздравили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Они отметили многолетнее служение патриарха Кирилла Церкви, вклад в укрепление православной веры и духовных основ общества.