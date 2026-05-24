Путин и Собянин поздравили патриарха Московского Кирилла с днем тезоименитства

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Они отметили заслуги патриарха в служении Церкви и укреплении православной веры.

«Ваше Святейшество, сегодня нам нужен Ваш опыт в строительстве межцерковных отношений. Для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны. Нам всегда это важно, всегда нужно, а сейчас особенно», — подчеркнул глава государства.

Собянин отметил, что служение патриарха наполнено неустанной заботой об укреплении православной веры. Он выразил благодарность за вклад в обустройство духовной жизни столицы.

Патриарху Кириллу пожелали здоровья, благополучия и новых свершений в служении на благо Русской православной церкви.