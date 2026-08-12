В Королеве новая поликлиника готовится к открытию

Новая поликлиника в городе Королеве достигла полной строительной готовности. Ее готовность подтвердил главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский. Он также отметил, что медицинское учреждение начнет принимать первых пациентов в сентябре 2026 года.

Сейчас получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, а вскоре будут подготовлены и поданы документы на лицензирование. Процесс будет поэтапным, первым делом лицензирование коснется педиатрического и терапевтического профилей.

Современное здание поликлиники, больше похожее на медицинский амбулаторный центр, включает пять этажей с отделениями терапии, педиатрии, хирургии, эндоскопии, реабилитации, травматологии, инфекционным отделением и другими.

Медучреждение оснащено всем необходимым: аппаратами МРТ, КТ, рентгеном, маммографом, флюорографом, УЗИ-аппаратами и оборудованием для реабилитации. Для удобства предусмотрены отдельные входы в детское и взрослое отделения, в фильтр-боксы для пациентов с признаками простудных заболеваний, а также в детскую и взрослую травматологию.

Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену. Принимать будут 125 врачей и 152 медсестры. Для людей с ослабленным зрением установлена удобная тактильная навигация. Здание полностью спроектировано как безбарьерная среда.