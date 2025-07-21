За последние сутки в Подмосковье выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных ливней подтопило улицы, дороги и мосты. Около 120 бригад коммунальщиков задействовали в устранении луж во дворах, рассказал начальник территориального отдела № 5 регионального министерства по содержанию территорий Дмитрий Богданов.

Всего за последние сутки от наводнения пострадали 120 дворов многоквартирных домов. В каждом из них трудятся бригады коммунальных специалистов. При помощи специального оборудования они откачивают воду и прочищают ливневые канализации.

«Все коммунальные службы муниципалитетов включились в работу, все объекты под контролем, производится откачка воды из дворов при помощи помп и насосных машин», — сказал Дмитрий Богданов.

Особенно остро проблема стоит в Красногорске, Одинцове, Королеве, Балашихе и некоторых других округах. При этом все подтопленные места находятся на контроле.

«Все коммунальные службы и муниципалитеты понимают важность проведения этой работы, работают активно в силу своих возможностей», — заключил Богданов.