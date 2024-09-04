Сегодня 19:26 «Большие и отзывчивые сердца». Андрей Воробьев наградил лучших педиатров в Подмосковье Губернатор Андрей Воробьев наградил лучших педиатров Подмосковья 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Лучших педиатров Подмосковья отметили на областном съезде детских врачей. По указу президента губернатор Андрей Воробьев вручил награды, поблагодарив каждого за добросовестный и многолетний труд.

Звания «Заслуженный врач России» удостоили участкового врача-педиатра во Фрязине Елену Десятову и главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник из Люберец. «Поздравляю вас, и спасибо за ваш тяжелый, многолетний труд. На такой приятной ноте мы сегодня начали V Съезд детских врачей», — отметил Андрей Воробьев. В Подмосковье — более трех тысяч педиатров, из них 1,5 тысячи — участковые, а 555 — узкопрофильные специалисты.

Вы всегда рядом с детьми и их родными, делаете все возможное, чтобы помочь. Спасибо за ваши большие и отзывчивые сердца. Андрей Воробьев

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проводит исследования состояния плода и матери. Она владеет всеми видами операций для беременных и молодых мам.

Фото: Константин Семенец

«Я очень благодарна за такую награду. Она не только моя, но и всего моего огромного, дружного и очень профессионального коллектива. Приятно, что здравоохранение Московской области занимает одно из главных мест. И правительство, и Министерство здравоохранения России выделяют на его развитие огромные средства. <...> Детский клинический центр в Красногорске — вообще космос», — сказала Татьяна Мельник. Другой получатель награды — участковый педиатр Елена Десятова — наряду с лечебной и диагностической работой решает множество экспертных задач, связанных с состоянием здоровья детей, в том числе сирот и ребят, находящих в трудной жизненной ситуации.

Фото: Константин Семенец

«В педиатрии я с 1980-, в следующем году будет 45 лет стажа. Всю жизнь работаю во Фрязине. Педиатр, прежде всего, должен быть неравнодушным человеком. А самый большой плюс в том, что мы работаем с несколькими поколениями наших пациентов. Сначала они были детьми, потом стали родителями и теперь приводят своих детей. Мы — такие семейные доктора», — поделилась Елена Десятова. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».