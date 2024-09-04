Врачи из 72 регионов России и 24 стран встретились в Подмосковье для обмена опытом

Съезд детских врачей в Подмосковье собрал медиков из 72 регионов России и 24 стран. Они подключились как очно, так и онлайн — с географией от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии. Это 9 тысяч педиатров, неонатологов, гастроэнтерологов, хирургов. Участников поприветствовали академик РАН Лео Бокерия и губернатор Андрей Воробьев .

Правительство и Научно-исследовательский клинический институт детства — инициаторы съезда.

«Я очень рад видеть здесь наших уважаемых врачей, специалистов, профессионалов — людей, которые посвятили свою жизнь заботе и лечению, спасению детей. <...> В Подмосковье ежегодно рождаются 80-90 тысяч ребятишек», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

По всей стране, напомнил он, по решению президента строят новые перинатальные центры для снижения детской смертности.

«Однажды мне позвонил Владимир Владимирович и сказал, что обязательно нужно объединить врачей, в том числе участковых педиатров, чтобы они могли внедрять лучшие практики. И вот на сегодняшней встрече мы стараемся реализовывать эту задачу», — поделился глава Подмосковья.