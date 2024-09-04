Врачи из 72 регионов России и 24 стран встретились в Подмосковье для обмена опытом
Андрей Воробьев: врачи из 24 стран стали участниками съезда в Подмосковье
Съезд детских врачей в Подмосковье собрал медиков из 72 регионов России и 24 стран. Они подключились как очно, так и онлайн — с географией от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии. Это 9 тысяч педиатров, неонатологов, гастроэнтерологов, хирургов. Участников поприветствовали академик РАН Лео Бокерия и губернатор Андрей Воробьев.
Правительство и Научно-исследовательский клинический институт детства — инициаторы съезда.
«Я очень рад видеть здесь наших уважаемых врачей, специалистов, профессионалов — людей, которые посвятили свою жизнь заботе и лечению, спасению детей. <...> В Подмосковье ежегодно рождаются 80-90 тысяч ребятишек», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
По всей стране, напомнил он, по решению президента строят новые перинатальные центры для снижения детской смертности.
«Однажды мне позвонил Владимир Владимирович и сказал, что обязательно нужно объединить врачей, в том числе участковых педиатров, чтобы они могли внедрять лучшие практики. И вот на сегодняшней встрече мы стараемся реализовывать эту задачу», — поделился глава Подмосковья.
Участников съезда поприветствовали в видеообращении министр здравоохранения Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, чьим именем назван современный детский клинический центр в Красногорске. Президент посетил его перед открытием две недели назад.
Ключевые вопросы
Лечение детей с очень редкими заболеваниями — один из основных векторов развития медицины в Подмосковье.
«Большая роль у протоиерея Александра Ткаченко — председателя правления фонда «Круг добра». Мы все прекрасно понимаем, какие ресурсы необходимы для того, чтобы лечить редкие заболевания», — подчеркнул губернатор.
Фонд «Круг добра» и паллиативные центры не только принимают у себя детей, но и отправляют выездные бригады врачей.
Также президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия отметил важность технологически сложных операций.
«Я работаю в институте, где делают свыше пяти тысяч операций на открытом сердце за год. Из них половина — у детей. Причем даже таких, чей вес не превышает 2,5 килограмма. Это тяжелая работа, как и у педиатров, которым надо обладать огромными знаниями: и ангиография, и коронарография, и эхография. Я хочу поздравить врачей, которые занимаются здоровьем детей, с открытием этого съезда. Желаю крепкого здоровья и быть всем вместе», — сказал Лео Бокерия.
На съезде выступят 380 экспертов России и зарубежных стран. В программе — два всероссийских форума: медицинских сестер и «Орфей», посвященный диагностике и лечению орфанных, то есть редких заболеваний. Особое внимание уделят вопросам по темам муковисцидоза, медицинского права и менеджмента.
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