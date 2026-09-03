Андрей Воробьев: ЮЛА поможет создать новые индустриальные парки в Подмосковье

Южно-Лыткаринская автодорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы городов и создаст условия для дальнейшего развития промышленной инфраструктуры в Московской области. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на открытии последнего участка трассы ЮЛА в присутствии вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По словам главы региона, новая магистраль особенно важна на фоне активного роста экономики и товарооборота в Подмосковье.

Перераспределение транзитных потоков на новую дорогу позволит снизить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.

«Эта дорога позволит нам заложить и реализовать следующие индустриальные парки и со стороны Балашихи, Железнодорожного, и в Ленинском городском округе. На это есть запрос», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона отметил значимость федеральной поддержки при реализации столь масштабного проекта.

Запуск ЮЛА разгрузит юго-восточный участок МКАД на 25-30%. Трасса сможет пропускать более 40 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 километров в час. Проезд будет платным — точные тарифы оператор обещает объявить в ближайшее время.

Московская область остается регионом с самой развитой сетью платных дорог: плата взимается на М-1, М-4, М-11, М-12, Мытищинской хорде и ЦКАД. До конца года начнется строительство платного дублера Егорьевского шоссе, а в перспективе возведут дублер Щелковского шоссе и новую Восточную хорду.

Транспортные преимущества ЮЛА почувствуют порядка 3,5 миллиона жителей столичного региона.

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