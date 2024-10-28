Более 50 лыжных трасс и 39 катков подготовят в парках Подмосковья к зиме

Подготовка парков к зиме началась в Подмосковье. В этом году для жителей зальют 39 катков, откроют более 50 лыжных трасс и свыше 60 тюбинговых горок.

Сейчас команды парковых комплексов готовятся к зиме. Фронт работы большой: необходимо подготовить уборочную технику, закупить противогололедные материалы, определить места складирования снега, сделать катки и лыжные трассы. Всю новогоднюю инфраструктуру планируется подготовить к 1 декабря.

«К зиме подготовят 39 катков с искусственным льдом, более 50 лыжных трасс, свыше 60 тюбинговых горок. Необходимо обеспечить все условия: прокат инвентаря, белый лед, технику для заливки, музыкальное сопровождение, туалеты, урны, фудтраки, брендирование», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

Он также отметил, что в этом году в Подмосковье благоустроили 90 объектов. Это 12 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходные зоны, пять набережных, 14 скверов, катков и скейтпарков. В октябре открыли центральную площадь в Краснознаменске, бульвар «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде, сквер у фарфорового завода в Орехово-Зуеве. До 15 ноября работы завершат в Масловском лесопарке в Одинцове.

Продолжается установка стелы трудовой доблести в Подольске — к 15 ноября монтаж завершат. К этому же сроку закончат работы с большим фонтаном у Дворца спорта «Химик» в Воскресенске.

Еще часть проекта велодорожки через всю Дубну сделают до 1 декабря. Готовность проекта сейчас оценивается на 70%.

«В программе 2025 года у нас 75 объектов. Это 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха. По 20 территориям работы уже ведутся», — добавил Хайкин.

Благоустройство общественных территорий приводит к росту их популярности у жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Например, по данным на 27 октября посещаемость парков Подмосковья составила уже 72 миллиона человек — это на 15% больше, чем на эту же дату в 2023 году.