Андрей Воробьев: 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году
Программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. Остался ноябрь для финальных штрихов, отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем, будь то тротуар, сквер, небольшой парк в микрорайоне или парк в лесу, — все было реализовано», — сказал глава Подмосковья.
Вместе с тем, по его словам, начинается другой этап.
И у нас уже следующая программа — 75 объектов на 2025 год. К ним нужно готовиться.
Посещаемость всех мест, которые благоустроили, заметно растет, подчеркнул он.
«Значит, это востребовано. Значит, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — подытожил Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев: 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году
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