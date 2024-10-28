Андрей Воробьев: 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году

Программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. Остался ноябрь для финальных штрихов, отметил губернатор Андрей Воробьев .

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем, будь то тротуар, сквер, небольшой парк в микрорайоне или парк в лесу, — все было реализовано», — сказал глава Подмосковья.

Вместе с тем, по его словам, начинается другой этап.