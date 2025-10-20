«Аллею отцов» посадили в Лосино-Петровском

Акцию по посадке деревьев провели по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось во дворе домов № 4 и № 6 на улице Пушкина в Лосино-Петровском и было приурочено ко Дню отца.
Глава муниципалитета поблагодарил активных жителей, принявших участие в акции.
«Спасибо каждому, кто пришел: активным жителям, детям, чьи искренние улыбки и радость наполняли этот день особым смыслом, нашим депутатам и волонтерам. Совместными усилиями высадили 30 туй», — сообщил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.
На мероприятии горожанам вручили благодарственные письма за активную жизненную позицию, целеустремленность и личный вклад в развитие Лосино-Петровского городского округа.
Их получили Людмила Григорьевна Касаткина, Анастасия Владимировна Авдеева, Любовь Александровна Негаматянова и Светлана Викторовна Терещенко.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте