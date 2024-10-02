Акцию ко Дню пожилого человека провели в парке «Фабричный пруд» в Реутове

Международный день пожилого человека отметили в Реутове. В парке «Фабричный пруд» прошла акция для участников клуба «Активное долголетие».

В мероприятии «10000 шагов к жизни» поучаствовали около 50 «долголетов» из Реутова. Для них провели разминку и подготовили несколько интерактивных локаций.

В парке представили выставку поделок и рисунков активистов клуба, несколько зон с мастер-классами и лекциями. Работала фотозона.

Также на мероприятии была мобильная медицинская бригада, поэтому все желающие могли проверить состояние своего здоровья: изменить артериальное давление и сдать анализ крови.

Отметим, что в этом году программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» исполняется пять лет. К проекту уже присоединились 355 тысяч человек, из них 2500 — в Реутове.

Суть проекта в организации активного досуга для жителей региона серебряного возраста: путешествий по столице и Подмосковью, занятий спортом, изучения языков и компьютерной грамотности. Всего пенсионерам Реутова доступно более 20 видов активностей.

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