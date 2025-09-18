Акция «Сохраним лес вместе» пройдет в Королеве

В Королеве высадят более 130 молодых деревьев и кустарников. В округе проведут традиционную экологическую акцию.

Инициативу запустили в Подмосковье в начале осени. Присоединились к ней и активисты из Королева.

Сосны, липы, рябины, яблони, клены, ясени, сирени и гортензии высадят на 17 общественных пространствах и во дворах жилых домов. 20 сентября акция пройдет в Нижнем Комитетском лесу. Необходимый инвентарь участникам выдадут на месте.

Отметим, что жители Королева регулярно принимают участие в различных областных и всероссийских экологических акциях. Благодаря такой активности с 2016 года на городских территориях высадили около 30 тысяч деревьев и кустарников.

