Парки Королева опубликовали афишу мероприятий на неделю

Центральная библиотечная система в Королеве подготовила бесплатные мероприятия, в том числе познавательные лекции, мастер-классы и игры. Жители разного возраста найдут себе занятия по душе.

Каждый вторник и четверг в Центральном городском парке Академия танцев «Амори про» проводит мастер-класс по джаз модерну, сельсе и бачате. Помимо этого, Королевский духовой оркестр будет выступать в ротонде «Территория космоса» по средам, пятницам и воскресеньям с 18:00 до 19:00.

В павильоне «Прознания» запланированы занятия по астрономии и мастер-классы по инженерии. Кинофильм «Мистер Нокаут» покажут на веранде Центрального парка в пятницу, а в субботу пройдут семейный квест «Загадки нашего парка», занятия в мастерской «Дары леса».

В парке «Костино» организуют познавательные игры для детей от клуба «Солнышко», занятия по рисованию «Парк юных художников» и программу «Картинки из парка».