Акция «Сад памяти» к 80-летию Победы пройдет в Воскресенске

Волонтеры высадят более 80 деревьев к 80-летию Победы в Воскресенске. Там пройдет тематическая общественная акция.

Мероприятие проведут 6 и 7 мая. Участником может стать любой желающий житель Воскресенска.

Активисты высадят деревья на двух площадках. Во вторник акция пройдет в сквере Ривьера. 80 берез высадят на участке площадью 5,5 гектара.

В среду, 7 мая, волонтеры займутся высадкой деревьев в сквере по Юбилейной улице в городе Белоозерский. Участников будут ждать с 9:30 утра. Само мероприятие начнется в 10:00.

Отметим, что главная цель общественной акции «Сад Победы» — внести свой вклад в сохранение памяти о героях погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 9 мая более 700 жителей Воскресенска поучаствовало в международной акции «Диктант Победы».