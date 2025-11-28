Акция помощи бездомным животным прошла в школе № 4 в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в школе № 4 провели благотворительную акцию помощи бездомным животным. Ее организовали волонтеры движения «Потеряшки», которые ищут хозяев для кошек и собак.

Воспитанники школ и детских садов в Сергиевом посаде собирают корм и средства гигиены для животных на передержке. Участникам предложили прочесть стихи о кошках и собаках, чтобы напомнить о гуманном отношении к питомцам.

Организатор мероприятия Светлана Калинина, которая курирует кошек и собак на передержке, призвала ребят дальше помогать волонтерам. Во время урока детям напомнили об ответственности за тех, кого приручили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.