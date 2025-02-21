Акция по сбору помощи для участников СВО прошла в Котельниках

В Котельниках прошло мероприятие «Они победили — мы победим!». Участники сплели маскировочные сети и тактические браслеты для бойцов СВО.
Региональное благотворительное мероприятие прошло в Доме культуры «Белая дача». Его посвятили Дню защитника Отечества. В нем приняли участие более 100 человек из клуба «Активное долголетие» в Котельницах, Люберцах и Лыткарине, внуки и члены семей участников СВО. Они сплели браслеты и маскировочные сети, написали защитникам письма и изготовили талисман — мультипликационного Чебурашку.
В завершении дуэт «Плинкс» представил шоу мыльных пузырей.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.
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