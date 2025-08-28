Акция по профилактике несчастных случаев на железной дороге прошла в Королеве

В период с 25 августа по 3 сентября в городе Королев проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность». В рамках данного мероприятия сотрудники железнодорожной инфраструктуры регулярно проводят рейды, направленные на предотвращение правонарушений и повышение уровня безопасности на транспорте.

Недавно состоялся очередной рейд на станции «Подлипки-Дачные», в котором приняли участие представители администрации города и сотрудники по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская.

Специалисты напомнили пассажирам о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях и раздавали информационные агитационные материалы, а также памятки с рекомендациями о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта.

Напомним, в 2025 году в Королеве уже зафиксировано шесть смертельных случаев на железной дороге из-за несоблюдения основных правил безопасности.