Акция по безопасности на дороге «Зимние каникулы» началась в Мытищах

В Мытищах началось масштабное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», которое продлится до 13 января 2025 года. Основная цель инициативы — профилактика аварийных ситуаций с участием детей и подростков, а также обучение юных участников дорожного движения правилам безопасного поведения на дороге.

До конца года сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия в школах и детских садах, где расскажут детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Полицейские также примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, акцентируя внимание взрослых на безопасности детей на дорогах.

Для школьников и воспитанников кружков и секций будут организованы интерактивные мероприятия, направленные на закрепление навыков безопасного поведения. Кроме того, для жителей округа пройдут акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир — большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Одним из ключевых направлений работы станет профилактическая акция «Внимание — дети!». Полицейские будут следить за соблюдением правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами, а также проверять водителей на предмет правильной перевозки детей в транспортных средствах.

Особое внимание будет уделено мониторингу улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Организаторы мероприятия призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила безопасности, особенно в зимний период, когда погодные условия могут создавать дополнительные риски.