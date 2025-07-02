Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске

Митинг ко Дню ветеранов боевых действий провели у мемориала погибшим в локальных войнах и конфликтах в Воскресенске. Участники возложили цветы к памятнику.

К мероприятию присоединились общественники, активисты отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске, ветераны боевых действий и матери погибших солдат. Они почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«День ветеранов боевых действий — это память и благодарность всем, кто проявил мужество и стойкость в самых сложных условиях. Мы передаем эту память подрастающему поколению, чтобы подвиги наших защитников никогда не были забыты», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Ранее мы рассказывали о том, что акция ко Дню памяти и скорби прошла в Воскресенске.