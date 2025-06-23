Сегодня 10:01 Акция ко Дню памяти и скорби прошла в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск Подмосковье

Общественные акции

Воскресенск

Великая Отечественная война

Годовщине начала Великой Отечественной войны посвятили мероприятие под названием «Свеча памяти». Участники акции почтили память миллионов погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» открыли памятный митинг вальсом, который напомнил собравшимся о выпускниках 1941 года, чья счастливая юность была прервана ужасами войны. Ярким символом памяти о погибших героях и мужестве советского народа стала проникновенная песня в исполнении вокального ансамбля «Созвездие».

Волонтеры Подмосковья помогли всем желающим зажечь свечи у Вечного огня. За каждой из них — конкретная история многих семей, история мужества, потерь, надежды и веры.

Напомним, 22 июня в России отметили День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 1941 года, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан. По всей стране прошли траурные мероприятия и возложения венков к памятникам и мемориалам.