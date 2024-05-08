Акция ко Дню Победы прошла в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:34 Акция ко Дню Победы прошла в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли во многих населенных пунктах городского округа Воскресенск. В микрорайоне Цемгигант, на территории памятника воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны, прошла одна из них.

Участники возложили цветы и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

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«Такие мероприятия помогают сохранить связь поколений и передать потомкам уважение к истории своей страны и ее Героям», — сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Напомним, что 8 мая в 20.00 у мемориала «Вечный огонь» пройдут традиционные акции «Свеча памяти» и «Вальс Победы», а 9 мая в 10:00 здесь же состоится торжественная церемония, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основным местом проведения празднования Дня Победы станет парк Кривякино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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