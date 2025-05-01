Акция «Георгиевская ленточка» прошла на железнодорожной станции в Мытищах

Сотрудники транспортной полиции, отдела по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская, студенты Московского колледжа транспорта и специалисты администрации провели профилактическую акцию на железнодорожной станции Мытищи. Они вручили пассажирам георгиевские ленты и информационные листовки.

Акцию «Георгиевская лента» приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время профилактического мероприятия пассажирам вручали символ Победы и информационные листовки с правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили подросткам, с которыми провели беседы и напомнили о безопасности.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.