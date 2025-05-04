Акция «Георгиевская ленточка» прошла на железнодорожной станции Мытищи

Сотрудники транспортной полиции и отдела по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская совместно со студентами Московского колледжа транспорта РУТ, а также специалистами администрации городского округа Мытищи организовали и провели масштабную профилактическую акцию на железнодорожной станции Мытищи. Акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции участники раздавали пассажирам символы Победы — георгиевские ленточки, которые служат напоминанием о героизме и подвиге советского народа в годы войны. Кроме того, всем присутствующим предоставлялся наглядный информационный материал, посвященный правилам безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, что особенно важно для предотвращения несчастных случаев и повышения общей культуры безопасности.

Особое внимание организаторы уделили подросткам и молодежи, с которыми проводились краткие профилактические беседы. В ходе этих разговоров полицейские и волонтеры рассказывали о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге, разъясняли возможные опасности и призывали к ответственному поведению. Такая работа направлена на формирование у молодого поколения сознательного отношения к собственной безопасности и укрепление чувства патриотизма через память о Великой Победе.