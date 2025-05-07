Акция «Эхо Победы» прошла у Вечного огня в Воскресенске

Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие руководители предприятия АО «ВАЗ», муниципальные депутаты, юнармейцы и представители патриотических организаций.

Участники отметили, что до Дня Победы остаются считанные дни. Это событие изменило ход истории для всего мира и стало символом мужества, единства и стойкости.

«В рамках памятной акции вместе с руководителями и сотрудниками АО „ВАЗ“, депутатами, юнармейцами, представителями общественных и патриотических организаций округа отдали долг памяти не только доблестным защитникам русской земли, но и тем, кто в черные годы войны трудился в тылу и как могли приближали заветный День Победы», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.