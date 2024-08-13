Акция «Добро без границ» стартовала в Солнечногорске
Жители солнечногорска благодаря акции «Добро без границ» детям из Луганской Народной Республики помогут подготовиться к новому учебному году. Она продлится до 21 августа.
В Солнечногорске волонтеры запускают акцию по сбору необходимых вещей для образовательного процесса, включая новую одежду, обувь, игрушки и канцтовары.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова подчеркнула, что необходимо помогать школам новых присоединившихся территорий.
В прошлом году глава округа Константин Михальков лично посетил Луганскую вечернюю сменную школу и передал нужное оборудование.
Напомним, что сбор вещей организован в нескольких пунктах по адресам: Красная улица, дом № 25 и № 113, а также Вертлинская улица, дом № 1.
Кроме того, каждый желающий может принять участие в сборе помощи для бойцов СВО, проходящих реабилитацию в военном госпитале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.
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