Акция «Добро без границ» стартовала в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители солнечногорска благодаря акции «Добро без границ» детям из Луганской Народной Республики помогут подготовиться к новому учебному году. Она продлится до 21 августа.

В Солнечногорске волонтеры запускают акцию по сбору необходимых вещей для образовательного процесса, включая новую одежду, обувь, игрушки и канцтовары.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова подчеркнула, что необходимо помогать школам новых присоединившихся территорий.

В прошлом году глава округа Константин Михальков лично посетил Луганскую вечернюю сменную школу и передал нужное оборудование.

Напомним, что сбор вещей организован в нескольких пунктах по адресам: Красная улица, дом № 25 и № 113, а также Вертлинская улица, дом № 1.

Кроме того, каждый желающий может принять участие в сборе помощи для бойцов СВО, проходящих реабилитацию в военном госпитале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».