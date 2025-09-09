Акция «День семейного здоровья» прошла в Мытищах

Мероприятие прошло 6 сентября во взрослой поликлинике №1 и детской поликлинике №4 в Мытищах. Акцией воспользовались 47 человек.

Проверить здоровье пришли 30 взрослых и 17 детей — сообщили в пресс-службе Администрации городского округа Мытищи.

Среди совершеннолетних пациентов большинство составили женщины, их пришло 20, мужчин, которые решили проверить свое здоровье, явилось 10.

Вакцинацию от гриппа в мобильным медицинском комплексе возле Дворца культуры «Яуза» сделали 6 человек.

Медики назвали основные факторы риска развития заболеваний: недостаточная физическая активность горожан, избыточный вес, вредные привычки и несбалансированное питание.

Дополнительные обследования после комплексного осмотра назначили пациентам с признаками развития сердечно-сосудистые заболеваний, патологии желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета.

«День семейного здоровья» в Подмосковье — это программа по проведению бесплатной диспансеризации и профессиональных осмотров, в рамках которой за одно посещение проверить свое здоровье может вся семья.