Акция «День добрых дел» прошла в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:20 Акция «День добрых дел» прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше сотни школьников приняли участие в региональной акции «День добрых дел» в Химках. Ученики 27 школ навели порядок рядом со своими учебными заведениями, в парках и у мемориалов.

Помимо субботников, дети приняли участие в патриотических мероприятиях, развесили кормушки и скворечники, высадили деревья и засеяли газоны.

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«Это очень важно с детства прививать ребятам любовь к природе и своему округу. Мы живем в этом городе и им дальше здесь жить. Они должны знать и уметь быть в гармонии с природой, а также помогать окружающим», — рассказала жительница Химок Евгения Рослякова.

«День добрых дел» — это еще и культурные и познавательные программы. Дети приняли участие в эко-мастерских, эстафете «Стартуют все!», мастер-классах «Поделки из вторичных материалов», игре «Сортируем мусор — бережем природу» и других активностях.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Для детей и взрослых у нас проходят акции по эко-мотивам. Люди рисуют картины, посвященные переработки мусора. Также у нас сегодня спортивная эстафета, цель которой — собрать мусор и распределить по правильным фракциям. После всех активностей химчан ждет масштабная развлекательная программа», — поделилась пресс-секретарь Объединенной дирекции парков городского округа Химки Светлана Горячева.

Частью региональной акции стало посещение производств округа. А еще для детей организовали поход на на выставку «Азбука иконописи» в картинной галерее имени Горшина и на пожарную станцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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