Акция «День белых журавлей» продет в Мытищах 22 октября

Военно-патриотический центр «Граница» 22 октября в центральном парке города Мытищи у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах, организует мероприятие под названием «Праздник Белых журавлей». «Белые журавли» символизируют светлую память, душевную чистоту и героизм воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства.

Этот праздник был основан известным народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и является символом духовности, поэтического творчества и межэтнической дружбы среди народов России. Уже более трех десятилетий он проходит по всей стране, объединяя представителей разных регионов и поколений.

Мероприятие призвано укрепить дух патриотизма, уважения к истории своей Родины и сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой наших соотечественников. Начало мероприятия – в 15.00.