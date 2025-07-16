Акцию «Безопасные окна — безопасность ребенка» провели прямо на улицах городского округа Серебряные Пруды. Профилактические беседы состоялись с жителями и гостями населенных пунктов.

Мероприятие было направлено на привлечение внимания родителей к детской безопасности.

Полицейский рассказал жителям о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, о важности установки на окна специальных средств безопасности: ограничителя, замка, блокиратора, которые не позволят ребенку открыть окно самостоятельно. Также сотрудник рекомендовал не ставить возле окон мебель, с помощью которых малыш сможет залезть на подоконник.

Участникам в завершение мероприятия были вручены тематические памятки.

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