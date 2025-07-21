Активных волонтеров наградили в Мытищах

Больше полусотни активистов отметили за вклад в развитие Московской области. Волонтерский праздник провели во дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

Церемония награждения собрала на одной площадке активную молодежь, которая принимала участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в Подмосковье. Награды получили 50 волонтеров и четыре муниципальных штаба проекта. Участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья» из Мытищ — в числе лучших.

«Благодарю каждого из вас за большую работу, которую вы проделали в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Ваши энергия, энтузиазм и неравнодушие — это движущая сила позитивных изменений в нашем Подмосковье», — обратился к ребятам Иван Журавлев, консультант отдела по работе с волонтерами управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Денис Меркушин — волонтер из Мытищ. Стал одним из активных участников проекта, наряду с другими рассказывал жителям о возможностях проекта в разных городах региона. Уверен, что это работа имела большое значение при выборе территорий для дальнейшего благоустройства.

«Волонтеры регулярно посещали пожилых людей, маломобильных граждан и каждый раз получали слова благодарности за то, что рассказали о таком важном проекте», — поделился Денис Меркушин.

Участие в «Формировании комфортной городской среды» приняли в 2025 году больше 3 800 активистов и собрали больше 200 тысяч голосов.