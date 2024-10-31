Активных волонтеров наградили в Лосино-Петровском

Представители партии «Единая Россия» организовали торжественное мероприятие ко Дню добровольцев Московской области в Лосино-Петровском. На нем наградили активных представителей волонтерства.

Событие организовали местное отделение политической партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь» и молодежного центра «Движение». Мероприятие прошло в школе № 2 имени В. В. Дагаева.

Благодарственные письма и памятные знаки активным добровольцам вручили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав и председатель Совета депутатов Татьяна Голод.

Во встрече поучаствовали все волонтерские организации Лосино-Петровского: комитет семей воинов Отечества, центр поддержки многодетных семей «Мы рядом», волонтерские группы «Сила в правде», «От народа воинам», «Тыл добра», «Неравнодушное Подмосковье», общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», а также активисты из «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы», «Волонтеров культуры» и «Движения первых», отряд корги «Маруся и Друзья», индивидуальные предприниматели и организации, участвующие в волонтерстве.

Добровольческой деятельностью в округе занимаются более 3000 человек.

«Волонтерство — это проявление гражданской ответственности, это искреннее желание сделать мир лучше. Каждый из вас — это яркий пример добросердечности, и ваша работа — это основа нашего общего будущего. Давайте продолжать вместе строить общество, в котором каждый человек чувствует свою значимость и ценность, и где доброта становится нормой жизни!» — сказал Сергей Джеглав.

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